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Pınar Karşıyaka Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde evinde SIG Strasbourg'u konuk edecek

Son dakika spor haberleri... Temsilcimiz Pınar Karşıyaka Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde, 28 Kasım Salı günü Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u ağırlayacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 12:39
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Pınar Karşıyaka Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde evinde SIG Strasbourg'u konuk edecek

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, 28 Kasım Salı günü Fransız ekibi SIG Strasbourg'u ağırlayacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Gruptaki tek yenilgisini Fransa'da SIG Strasbourg'a karşı 15 sayı farkla 80-65 yaşayan Pınar Karşıyaka, aldığı 2 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor.

Rakipleriyle yaptığı 3 maçı da kazanan SIG Strasbourg ise grupta ilk sırada bulunuyor.

E Grubu'nun diğer maçında Almanya temsilcisi EWE Baskets Oldenburg, Belçika ekibi Filou Oostende'yi konuk edecek.

AVRUPA'DA 259. KARŞILAŞMA

Yarın Avrupa kupalarında 259. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 137 galibiyet, 119 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu müsabakalarda 20 bin 527 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 19 bin 999 sayı gördü.

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