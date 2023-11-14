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Pınar Karşıyaka Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde SIG Strasbourg deplasmanında

Son dakika spor haberleri... Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Pınar Karşıyaka, 15 Kasım Çarşamba günü deplasmanda SIG Strasbourg ile karşılacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 10:27 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 10:29
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Pınar Karşıyaka Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde SIG Strasbourg deplasmanında

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki iki namağlup ekip Pınar Karşıyaka ile SIG Strasbourg, 15 Kasım Çarşamba günü Fransa'da karşılaşacak.

Grupta ikişer galibiyetle ilk 2 sırada bulunan takımların Rhenus Sport'taki mücadelesi, TSİ 22.00'de başlayacak.

Grubun diğer maçında Almanya temsilcisi EWE Baskets Oldenburg, Belçika'da Filou Oostende ile mücadele edecek.

AVRUPA'DA 258. KARŞILAŞMA

15 Kasım Çarşamba günü Avrupa kupalarında 258. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 137 galibiyet, 118 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu müsabakalarda 20 bin 462 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 19 bin 919 sayı gördü.

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