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Tuğçe Canıtez profesyonel basketbol kariyerini noktaladığını açıkladı!

Fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve son olarak Galatasaray formaları giyen milli basketbolcu Tuğçe Canıtez, profesyonel basketbol kariyerini noktaladığını açıkladı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 12:25 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 12:37
Tuğçe Canıtez profesyonel basketbol kariyerini noktaladığını açıkladı!

A Milli Kadın Basketbol Takımı ile Avrupa şampiyonasında bronz madalya kazanan ve dünya şampiyonası dördüncülüğü yaşayan başarılı basketbolcu Tuğçe Canıtez, kariyerini noktaladığını duyurdu.

2022-2023 sezonunu ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray'da tamamlayan Tuğçe Canıtez, oyunculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Tuğçe Canıtez, İzmirspor Kulübü'nde başladığı oyunculuk kariyeri boyunca; Ceyhan Belediyespor (2005-2009) NCAA'de Westmont Koleji (2011-2013), Fenerbahçe (2013-2022), Hatay Büyükşehir Belediyespor (2022) ve Galatasaray (2022-2023) takımlarının kadrolarında yer aldı.

Tuğçe Canıtez, kariyeri boyunca 5 Türkiye Ligi, 4 Türkiye Kupası ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

254 kez Ay-yıldızlı formayı giyen Canıtez, 2013 yılında Avrupa Şampiyonası üçüncülüğü ve 2014 Dünya Şampiyonası dördüncülüğü sevinci yaşadı. Tuğçe Canıtez, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları ile 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden ay-yıldızlıların kadrolarında da bulundu.

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