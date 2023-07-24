Haberler Basketbol Türkiye U18 - Almanya U18 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurobasket

Türkiye U18 - Almanya U18 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurobasket

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda heyecan devam ediyor. Türkiye U18 ile Almanya U18 karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye U18 - Almanya U18 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 18:30
Türkiye U18 - Almanya U18 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurobasket

Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye U18 Milli Takımı'mız, Almanya ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye U18 - Almanya U18 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE U18 - ALMANYA U18 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye U18 - Almanya U18 maçı 24 Temmuz Pazartesi günü saat 16:30'da FIBA Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: İngilizler transferi resmen duyurdu! Altay Bayındır dünya devine gidiyor! İşte o sürpriz takım…
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa tarihini açıkladı
G.Saray - F.Bahçe Süper Kupa finalinin tarihi açıklandı!
Dusan Tadic'ten şampiyonluk sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray Mikiah Herbert Harrigan'ı transfer etti!
Darüşşafaka'dan forvet takviyesi!
IDEF 2023 nerede, ne zaman, kimler katılabilir?
2023 LGS Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi boş kontenjanlar ve taban puanları
2023 LGS Anadolu İmam Hatip Lisesi boş kontenjanlar ve taban puanları
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de fikstür belli oldu! TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de fikstür belli oldu! 20:14
Beşiktaş İngiliz yıldıza resmi teklifini yaptı! Beşiktaş İngiliz yıldıza resmi teklifini yaptı! 19:03
Okan Buruk'tan transfer sözleri! "Listemizdeki..." Okan Buruk'tan transfer sözleri! "Listemizdeki..." 18:33
Dusan Tadic'ten şampiyonluk sözleri! Dusan Tadic'ten şampiyonluk sözleri! 18:28
Yasin Öztekin'in yeni takımı belli oldu! Yasin Öztekin'in yeni takımı belli oldu! 18:21
Pape-Alioune Ndiaye Şanlıurfaspor'da! Pape-Alioune Ndiaye Şanlıurfaspor'da! 18:19
Daha Eski
G.Saray - F.Bahçe Süper Kupa finalinin tarihi açıklandı! G.Saray - F.Bahçe Süper Kupa finalinin tarihi açıklandı! 18:14
Szalai resmen ayrıldı! İşte bonservis bedeli Szalai resmen ayrıldı! İşte bonservis bedeli 17:31
F.Bahçe'de 6 isimle yollar ayrıldı! F.Bahçe'de 6 isimle yollar ayrıldı! 16:46
Fırtına'yı yıkan Orsic detayı! Fırtına'yı yıkan Orsic detayı! 16:40
G.Saray'a kötü haber! Kerem Demirbay... G.Saray'a kötü haber! Kerem Demirbay... 16:35
F.Bahçe'den G.Saray'a Zaha misillemesi! Buruk'un gözdesine kanca F.Bahçe'den G.Saray'a Zaha misillemesi! Buruk'un gözdesine kanca 15:39