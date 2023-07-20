Haberler Basketbol Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Jarell Martin'i transfer etti!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Jarell Martin'i transfer etti!

Galatasaray Nef, son olarak Maccabi Tel Aviv forması giyen ABD’li uzun forvet Jarell Martin'i kadrosuna kattı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 15:37
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Jarell Martin'i transfer etti!

Galatasaray Nef, Maccabi Tel Aviv forması giyen 208 cm boyundaki ABD'li uzun forvet Jarell Martin ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında etkili bir kadro kurma yönünde takımı güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak EuroLeague takımlarından Maccabi Tel Aviv forması giyen 29 yaşındaki ABD'li uzun forvet Jarell Martin'i kattığını açıkladı. Kulüp resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama, "Galatasaray Nef yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını Amerikalı uzun forvet Jarell Martin'i kadrosuna katarak sürdürdü. Son olarak EuroLeague takımlarından Maccabi Tel-Aviv forması giyen 208 cm boyundaki yeni transferimiz Jarell Martin'e Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyor, parçalı formamız altında başarılarla dolu bir yıl diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

2022-2023 sezonunda Maccabi Tel Aviv forması giyen Jarell Martin, 28 kez İsrail Ligi ve 38 kez de EuroLeague'de mücadele etti. Martin, EuroLeague'de oynadığı maçlarda 7.2 sayı, 3.5 ribaunt, yüzde 52 saha içi isabet ile sezonu tamamladı.

DİĞER
Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulan Serap Paköz’ün son hali görenleri şaşırttı!
Kapalıçarşı'da ayarı düşürülen altın operasyonu: 80 milyon liralık vurgun!
Torreira ayrılacak mı? İşte alınan transfer kararı
Brezilyalı orta saha F.Bahçe'ye koşuyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başkan açıkladı! 4 isimden ret
Vasilije Micic Oklahoma’da
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tanguy Ndombele kimdir?
4 yıllık üniversite bölümleri ve taban puanları 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eski Beşiktaşlı N'Sakala'dan sürpriz imza! Eski Beşiktaşlı N'Sakala'dan sürpriz imza! 16:22
Yeni Malatyaspor verilen karardan dolayı memnun Yeni Malatyaspor verilen karardan dolayı memnun 16:20
Kanarya 21'lik yıldızın peşinde! Kanarya 21'lik yıldızın peşinde! 16:12
Torreira ayrılacak mı? İşte alınan transfer kararı Torreira ayrılacak mı? İşte alınan transfer kararı 15:55
G.Saray Jarell Martin'i kadrosuna kattı! G.Saray Jarell Martin'i kadrosuna kattı! 15:37
F.Bahçe'den sürpriz kararı! Lincoln Henrique... F.Bahçe'den sürpriz kararı! Lincoln Henrique... 15:34
Daha Eski
Fırtına'nın Slovenya kampı hazırlıkları sürüyor Fırtına'nın Slovenya kampı hazırlıkları sürüyor 14:54
Beşiktaş'ın Avrupa'daki maçının hakemi açıklandı! Beşiktaş'ın Avrupa'daki maçının hakemi açıklandı! 14:35
Benkovic açıkladı! "Trabzon'u tercih nedenim..." Benkovic açıkladı! "Trabzon'u tercih nedenim..." 14:23
Beşiktaş'ın Almanya kampı sürüyor! Beşiktaş'ın Almanya kampı sürüyor! 14:10
F.Bahçe salonda çalıştı! F.Bahçe salonda çalıştı! 14:06
Zalgiris-G.Saray maçının hakemi belli oldu Zalgiris-G.Saray maçının hakemi belli oldu 13:38