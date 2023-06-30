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Kanada 73-97 Türkiye (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Macaristan'da düzenlenen FIBA U19 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Kanada'yı 73-97 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 18:39
Kanada 73-97 Türkiye (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA Dünya Kupası çeyrek finalinde Kanada'yı 97-73 yenerek yarı finale çıktı.

Macaristan'ın Debrecen kentindeki turnuvada Türkiye, çeyrek finalde Kanada ile karşılaştı.

Baştan sona üstün bir performans sergilediği mücadelede rakibini 24 sayı farkla yenen ay-yıldızlılar, turnuvada son 4 takım arasına kaldı. Milliler, yarı finalde yarın TSİ 21.00'de İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Milli takımda Karahan Efeoğlu 27, Arda Sivas 18, Samet Yiğitoğlu 17 sayıyla oynadı.

Türkiye yarı finalde İspanya ile karşı karşıya gelecek.

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