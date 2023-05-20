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Galatasaray Nef 84-79 Manisa Büyükşehir Belediyespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30'uncu ve son haftasında Galatasaray Nef, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 84-79 yendi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 20:23
Galatasaray Nef 84-79 Manisa Büyükşehir Belediyespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30'uncu ve son haftasında Galatasaray Nef, Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar rakibini 84-79'luk skorla mağlup etti.

Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar, normal sezonu play-off potasında tamamladı.

MÜCADELEDEN DETAYLAR

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Aytuğ Ekti, Erhan Gürsel, İsmail Binbir

Galatasaray Nef: Sadık Emir Kabaca 14, Ristic 9, Russell 11, Ennis 23, Göksenin Köksal 9, Sedat Ali Karagülle, Mahir Ağva, Caloiaro 18, Ege Tan Yıldızoğlu, Muhaymin Mustafa

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Anosike 7, Javier 22, Berkay Sinirlioğlu 2, Ogün Sevinç, Mustafa Baki Görür 3, Roberson 18, Erdi Gülaslan 4, Williams 5, Tolga Kaan Birer, Troy Selim Şav 6, Tarrant 12

1. Periyot: 24-16

Devre: 36-39

3. Periyot: 60-62

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