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ÇBK EuroLeague Kadınlar Dörtlü Finali için Çekya'ya gitti

Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi, EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final maçları için Çekya'nın başkenti Prag'a gitti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 17:02
ÇBK EuroLeague Kadınlar Dörtlü Finali için Çekya'ya gitti

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, 14-16 Nisan tarihlerinde Prag'da oynanacak EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final maçları için Çekya'ya uçtu. Gözünü kupaya diken Mersin ekibi Dörtlü Final'in ilk gününde ev sahibi ZVVZ USK Praha ile karşılaşacak. Başkent Prag'da oynanacak karşılaşmada rakip ZVVZ USK Praha seyirci avantajını kullanacak. Mersinliler, karşılaşmayı Yenişehir Belediyesi'nin kültür park Marina yanına kuracağı dev ekrandan izleyecek. Çukurova Basketbol Kulübü Genel Menajeri Ender Ünlü, kendilerini zor bir maçın beklediğini belirterek, "Ev sahibi üstünlüğü rakibimizde olabilir ama biz de çok çalıştık. Tüm ÇBK ailesi olarak kenetlendik ve kupayı almak istiyoruz. Eminim ki yüreğimizi ortaya koyarak oynayacağımız ilk maçı kazanarak finale adımızı yazdıracağız. Finalde ise rakip kim olursa olsun kupayı Mersin'e getireceğiz" dedi.

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