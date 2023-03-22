Lietkabelis - Frutti Extra Bursaspor basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

EuroCup'ta yeni sezon heyecanı başlıyor. 17. hafta maçında Lietkabelis ile Frutti Extra Bursaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lietkabelis - Frutti Extra Bursaspor basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIETKABELIS - FRUTTİ EXTRA BURSASPOR BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lietkabelis - Frutti Extra Bursaspor basketbol maçı 22 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de TRT SPOR 2'de canlı yayınlanacak.

Lietkabelis - Frutti Extra Bursaspor MAÇINI CANLI İZLE