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Lietkabelis - Frutti Extra Bursaspor basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

EuroCup'ta heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor ve Lietkabelis kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lietkabelis - Frutti Extra Bursaspor basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 14:20 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 14:30
Lietkabelis - Frutti Extra Bursaspor basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

EuroCup'ta yeni sezon heyecanı başlıyor. 17. hafta maçında Lietkabelis ile Frutti Extra Bursaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lietkabelis - Frutti Extra Bursaspor basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIETKABELIS - FRUTTİ EXTRA BURSASPOR BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lietkabelis - Frutti Extra Bursaspor basketbol maçı 22 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de TRT SPOR 2'de canlı yayınlanacak.

Lietkabelis - Frutti Extra Bursaspor MAÇINI CANLI İZLE

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