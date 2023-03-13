Aslan kükredi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Nef, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı 71-65 mağlup etti. Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip, ilk 5 dakikada 12-0'lık seri yakalarken ilk periyodu 19-4 üstün tamamladı. Darüşşafaka Lassa, soyunma odasına da 32-27 önde gitti. Final periyoduna 48-47'lik üstünlükle giden Daçka, son çeyrekte rakibinin etkili oyununa karşılık veremedi. Sarı-kırmızılılar, parkeden 71-65 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi Galatasaray Nef'te 21 sayıyla Dylan Ennis oldu. Günün son maçında ise Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Bahçeşehir Koleji'ni 73-62 mağlup etti.