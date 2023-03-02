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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Mersin Yenişehir'in çeyrek final rakipleri belli oldu

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. İşte temsilcimizlerimiz Fenerbahçe Alagöz Holding ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin rakipleri...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 11:32
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Mersin Yenişehir'in çeyrek final rakipleri belli oldu

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, normal sezonun geçen çarşamba günü sona eren FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeler şu şekilde belirlendi:

Fenerbahçe Alagöz Holding - Sopron Basket (Macaristan)

Beretta Famila Schio (İtalya) - Valencia Basket (İspanya)

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Tango Bourges Basket (Fransa)

ZVVZ USK Prag (Çekya) - Perfumerias Avenida (İspanya)

Dörtlü Final

Üç maç üzerinden iki galibiyet alan takımın Final Four'a (Dörtlü Final) yükseleceği çeyrek final maçları, 14 ve 17 Mart tarihlerinde oynanacak. Gerekirse oynanacak 3. maçın tarihi ise 22 Mart olarak planlandı.

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