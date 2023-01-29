Anadolu Efes 90-64 Aliağa Petkim (Maç sonucu ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, Ailağa Petkimspor'u Sinan Erdem'de ağırladı.
Saat 18'de başlayan karşılaşmada mavi beyazlılar rakibini rahat bir oyunla 90-64 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Ligin 3. sırasında bulunan A. Efes 29 puana yükselirken, 14. sıradaki Aliağa Petkipspor 23 puanda kaldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şu an lider konumunda 32 puanlı Fenerbahçe bulunuyor.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Yener Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Anadolu Efes: Furkan Haltalı 13, M'Baye 19, Buğrahan Tuncer 3, Bryant 6, Micic 14, Erten Gazi 17, Egehan Arna 5, Dunston 3, Clyburn 3, Karahan Efeoğlu 2, Larkin 5
Aliağa Petkimspor: Ege Arar 10, Aldridge 4, Booth 10, Prewitt 8, Chery 11, Dorukhan Engindeniz 3, Simmons 5, Murat Meriç Kuntker 7, Ömercan Engin 6
1. Periyot: 17-18
Devre: 46-29
3. Periyot: 66-44