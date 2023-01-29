Haberler Basketbol Anadolu Efes 90-64 Aliağa Petkim (Maç sonucu ÖZET)

Anadolu Efes 90-64 Aliağa Petkim (Maç sonucu ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 17. hafta mücadelesinde Anadolu Efes evinde konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u evinde 90-64 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 22:58
Anadolu Efes 90-64 Aliağa Petkim (Maç sonucu ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, Ailağa Petkimspor'u Sinan Erdem'de ağırladı.

Saat 18'de başlayan karşılaşmada mavi beyazlılar rakibini rahat bir oyunla 90-64 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Ligin 3. sırasında bulunan A. Efes 29 puana yükselirken, 14. sıradaki Aliağa Petkipspor 23 puanda kaldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şu an lider konumunda 32 puanlı Fenerbahçe bulunuyor.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Anadolu Efes: Furkan Haltalı 13, M'Baye 19, Buğrahan Tuncer 3, Bryant 6, Micic 14, Erten Gazi 17, Egehan Arna 5, Dunston 3, Clyburn 3, Karahan Efeoğlu 2, Larkin 5

Aliağa Petkimspor: Ege Arar 10, Aldridge 4, Booth 10, Prewitt 8, Chery 11, Dorukhan Engindeniz 3, Simmons 5, Murat Meriç Kuntker 7, Ömercan Engin 6

1. Periyot: 17-18

Devre: 46-29

3. Periyot: 66-44

DİĞER
SÜPER LİG PUAN DURUMU TABLOSU | TFF ile 29 Ocak Süper Lig Puan Durumu Sıralaması Tablosu ve 22. Hafta fikstürü
İstanbul Çekmeköy'de feci olay! Bir araç askeri eğlencesi yapan grubun içine daldı! Ölü ve yaralılar var!
Toroğlu'dan Jesus'a Arda Güler eleştirisi!
Arda Güler: Valencia'nın hakkını vermek lazım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray galibiyet serisini 7 maça yükseltti!
Beşiktaş Emlakjet sahasında mağlup oldu!
Kar kapıya dayandı: İstanbul donacak!
2023 hangi gün sahura kalkacağız?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak Ocak 2023?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe ayrılığı resmen duyurdu! F.Bahçe ayrılığı resmen duyurdu! 23:08
A. Efes evinde Aliağa Petkim'i rahat geçti A. Efes evinde Aliağa Petkim'i rahat geçti 22:58
Altay'dan eleştirilere yanıt: Herkesin bir fikri var Altay'dan eleştirilere yanıt: Herkesin bir fikri var 22:53
Kazım Akgün: Güzel maç oldu Kazım Akgün: Güzel maç oldu 22:48
"Kümede kalmak için elimizden geleni yapacağız" "Kümede kalmak için elimizden geleni yapacağız" 22:46
Dubois: "Buraya kupa kazanmak için geldim" Dubois: "Buraya kupa kazanmak için geldim" 22:36
Daha Eski
Toroğlu değerlendirdi! Penaltının tekrar kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! Penaltının tekrar kararı doğru mu? 22:30
Selçuk İnan: Basit bireysel hatalar... Selçuk İnan: Basit bireysel hatalar... 22:20
Stanojevic: Çok pas hatası yaptık Stanojevic: Çok pas hatası yaptık 22:19
Enner Valencia: Kariyerimde ilk defa... Enner Valencia: Kariyerimde ilk defa... 22:18
Emre Belözoğlu: Net bir galibiyet aldık Emre Belözoğlu: Net bir galibiyet aldık 22:17
Zorlu maçta kazanan çıkmadı! Zorlu maçta kazanan çıkmadı! 22:12