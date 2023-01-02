Frutti Extra Bursaspor - Beşiktaş Emlakjet basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda 13. hafta heyecanı Frutti Extra Bursaspor - Beşiktaş Emlakjet basketbol maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Frutti Extra Bursaspor - Beşiktaş Emlakjet basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FRUTTİ EXTRA BURSASPOR - BEŞİKTAŞ EMLAKJET BASKETBOL BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Frutti Extra Bursaspor - Beşiktaş Emlakjet basketbol maçı 2 Ocak Pazartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.