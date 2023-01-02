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Frutti Extra Bursaspor - Beşiktaş Emlakjet basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor ile Beşiktaş Emlakjet karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Frutti Extra Bursaspor - Beşiktaş Emlakjetbasketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 14:35 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 14:54
Frutti Extra Bursaspor - Beşiktaş Emlakjet basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nda 13. hafta heyecanı Frutti Extra Bursaspor - Beşiktaş Emlakjet basketbol maçıyla devam ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Frutti Extra Bursaspor - Beşiktaş Emlakjet basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR - BEŞİKTAŞ EMLAKJET BASKETBOL BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Frutti Extra Bursaspor - Beşiktaş Emlakjet basketbol maçı 2 Ocak Pazartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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