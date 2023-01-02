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Frutti Extra Bursaspor 88-74 Beşiktaş Emlakjet (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Frutti Extra Bursaspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında evinde Beşiktaş Emlakjet'i ağırladı. Bursaspor mücadeleyi 88-74 kazanmayı başardı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 23:04
Frutti Extra Bursaspor 88-74 Beşiktaş Emlakjet (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Frutti Extra Bursaspor, Beşiktaş Emlakjet'i 88-74 yendi. Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Needham'ın dış atışları, Auguste'nin de boyalı alandaki etkili performansıyla sayılar üreten Frutti Extra Bursaspor, 5. dakikada 16-5 üstünlük sağladı. Savunmadaki sertlikle beraber Onuralp Bitim'in de hücumda devreye girmesiyle sayılar bulmaya devam eden yeşil-beyazlılar, ilk çeyreği 29-18 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe daha iyi başlayan Beşiktaş Emlakjet, Egemen Güven'in pota altındaki hücum oyunları ve Rich'in sayılarıyla 3. dakikada farkı 5'e (31-26) indirdi. Bu dakikada Başantrenör Dusan Alimpejic'in aldığı molanın ardından parkeye daha enerjik çıkan Frutti Extra Bursaspor, Auguste ve Dudzinski'nin sayılarıyla kontrolü tekrar eline aldı ve 17. dakikada farkı tekrar çift hanelere çekti: 41-30. Kalan dakikaları da iyi oynayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 50-35 üstün girdi.

Üçüncü periyota da iyi başlayan konuk ekip Beşiktaş Emlakjet, Mccormack'ın asist ve sayılarıyla 22. dakikada farkı tek hanelere (52-43) indirdi. Bursa temsilcisi sık sık farkı çift hanelere taşısa da periyotun sonlarına doğru tempoyu arttıran Beşiktaş Emlakjet, Mccormack ve Usher'in set hücumlarından bulduğu sayılarla farkı 6 sayıya kadar indirdi, final periyotuna Frutti Extra Bursaspor'un 69-63 üstünlüğüyle gidildi.

Son periyotun başında Beşiktaş Emlakjet, Akif Egemen Güven'in üçlüğüyle farkı 3'e kadar indirmeyi başardı: 69-66. Siyah-beyazlıların bu dönüşüne iyi reaksiyon gösteren Frutti Extra Bursaspor, Auguste ve Enes Berkay Taşkıran'ın sayılarıyla 34. dakikada farkı tekrar çift hanelere (76-66) yükseltti. Bu dakikan itibaren yeşil-beyazlı taraftarların da yoğun desteğini arkasına alan ev sahibi ekip, rakibin skorda tekrar dönmesine izin vermedi ve parkeden 88-74 galip ayrıldı.

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