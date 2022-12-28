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Fenerbahçe Alagöz Holding ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 78-84 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbolda 28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda geçen sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding ile Türkiye Kupası şampiyonu ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. ÇBK Mersin Büyükşehir Yenişehir Belediye'si, Fenerbahçe Alagöz Holding'i 84-78'lik skorla mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 21:26 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 21:27
Fenerbahçe Alagöz Holding ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 78-84 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Geçtiğimiz yıl Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holding ile Türkiye Kupası şampiyonu ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Ankara Spor Salonu'nda en büyük kupayı kazanmak için karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya Fenerbahçe Alagöz Holding hem hücumda hem de savunmada iyi başladı ve Meesseman'ın skorer oyunuyla ilk 4 dakikayı 13-5 önde geçti. Sarı-lacivertli takım Şerife Alperi Onar'ın basketleriyle ilk çeyreği 23-18 üstün bitirdi.

İkinci çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 12. dakikada maçta ilk kez öne geçti: 23-25. Meesseman'ın üst üste basketleriyle rakibine 7-0'lık seriyle karşılık vererek üstünlüğü 14. dakikada tekrar ele alan (30-25) Fenerbahçe Alagöz Holding, soyunma odasına da 42-39 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin başında iki takım da hücumda sayı bulmakta zorlandı. Boyalı alandan sayılar bulan Mersin temsilcisi, 26. dakikada öne geçti: 48-50. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, dış şutlardan kaydettiği sayılarla final periyoduna 58-56 üstün girdi.

Son çeyreğe takımlar 3 sayılık basketlerle başladı. İki takımın da potaya giderek bulduğu boyalı alan sayılarıyla son 5 dakikaya 69-69'luk eşitlikle girildi. Gray'in etkili hücum performansıyla Mersin ekibi 38. dakika içinde 7 sayılık üstünlük yakaladı: 73-80. Kalan bölümde hata yapmayan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, maçı 84-78 kazanarak kupanın sahibi oldu.

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