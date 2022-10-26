Galatasaray Nef - Hapoel Atsmon Holon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA Şampiyonlar Ligi

Galatasaray Nef ile Hapoel Atsmon Holon, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kozlarını paylaşacak. FIBA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında temsilcimiz C Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray Nef grupta üçüncü maçında Hapoel Holon ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray Nef - Hapoel Atsmon Holon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY NEF- HAPOEL ATSMON HOLON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray Nef - Hapoel Atsmon Holon maçı 26 Ekim Çarşamba günü saat 19.30'da Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

SARI KIRMIZILILARIN HEDEFİ 3'TE 3

C Grubu'nda ilk maçında Filou Oostende'yi deplasmanında 78-92'lik skorla galip ayrılan Galatasaray'da Dee Bost 23 sayı – 3 asist ile yıldızlaşırken Sadık Emir Kabaca ise 15 sayı – 5 ribaund ile öne çıkmıştı.

Sarı-kırmızılılar ikinci maçında ise Legia Warszawa'yı 86-71'le devirmişti. Galatasaray'da Angelo Caloiaro 22 sayı – 3 ribaund ile yıldızlaşırken Dee Bost 15 sayı – 11 asist ile öne çıkmıştı.

HAPOEL HOLON HENÜZ MAĞLUBİYET TATMADI

Hapoel Holon ise grupta ilk maçında Legia Warszawa'yı 81-84 yenerken ikinci maçında da Oostende'yi 88-83'le geçmişti.

Hapoel Holon'da ilk iki maç sonunda Ragland 20.5 sayı ve 13.0 sayı ortalamasıyla öne çıkan isim olurken Chris Johnson da 17.5 sayı – 8.5 ribaund ortalamasıyla öne çıktı.

C Grubu'nda haftanın diğer maçında ise Legia Warzsawa ile Filou Oostende karşı karşıya gelecek.