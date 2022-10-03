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Pınar Karşıyaka Şampiyonlar Ligi'nde AEK'yı konuk edecek

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligindeki ilk maçında, Yunan temsilcisi AEK ile karşı karşıya gelecek. İzmir'de, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, 19.30'da başlayacak. İşte ayrıntılar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 14:44
Pınar Karşıyaka Şampiyonlar Ligi'nde AEK'yı konuk edecek
Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk maçından galibiyetle ayrılan Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligindeki ilk müsabakasında ise 4 Ekim Salı günü Yunanistan temsilcisi AEK'yı ağırlayacak.

Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 79-76'lık skorla mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yapan Pınar Karşıyaka, Avrupa'da da sezonu açıyor.

Yeşil-kırmızılılar, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında 4 Ekim Salı günü Yunan ekibi AEK'yı konuk edecek.

Saat 19.30'da Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, Pınar Karşıyaka'nın cezası nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak.

FIBA, Pınar Karşıyaka'ya geçen sezon Tenerife ile oynanan FIBA Şampiyonlar Ligi maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası vermişti.
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