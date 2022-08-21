Haberler Basketbol 🏀NBA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | 2022-2023 NBA yeni sezon maçlarının tarihi belli oldu! İşte ilk karşılaşmalar...

🏀NBA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | 2022-2023 NBA yeni sezon maçlarının tarihi belli oldu! İşte ilk karşılaşmalar...

Basketbolseverler, Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) 2022-2023 sezonunun ne zaman başlayacağını ve ilk karşılaşmaların hangi takımlar arasında yapılacağını araştırmaya başladı. NBA 2022-2023 sezonunun takviminin belli olmasıyla birlikte; ilk karşılaşmaların, play-in, play-off ve final serisinin başlayacağı tarihler de merak edilenler arasında yerini aldı. İşte NBA yeni sezonun maç tarihleri...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 13:00
🏀NBA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | 2022-2023 NBA yeni sezon maçlarının tarihi belli oldu! İşte ilk karşılaşmalar...

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi için heyecanlı bekleyiş ve geri sayım devam ediyor. Basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlanan NBA 2022-2023 takvimi ve maçların başlangıç tarihlerine dair detaylar haberimizde...

🏀NBA 2022-2023 YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

NBA'de, 2022-2023'ün takvimine göre, yeni sezon 18 Ekim 2022'deki Philadelphia 76ers - Boston Celtics ve Los Angeles Lakers - Golden State Warriors karşılaşmalarıyla başlayacak.

🏀NBA MAÇ 2022-2023 SEZONU MAÇ TAKVİMİ

  • NBA'de normal sezon 9 Nisan'da sona erecek.
  • 11-14 Nisan tarihleri arasında Play-in maçları oynanacak.
  • 15 Nisan'dan itibaren Play-off'lar başlayacak.
  • Amerikan Basketbol Ligi'nin final serisi ise 1 Haziran'da başlayacak.

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