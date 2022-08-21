🏀NBA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | 2022-2023 NBA yeni sezon maçlarının tarihi belli oldu! İşte ilk karşılaşmalar...

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi için heyecanlı bekleyiş ve geri sayım devam ediyor. Basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlanan NBA 2022-2023 takvimi ve maçların başlangıç tarihlerine dair detaylar haberimizde...
🏀NBA 2022-2023 YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
NBA'de, 2022-2023'ün takvimine göre, yeni sezon 18 Ekim 2022'deki Philadelphia 76ers - Boston Celtics ve Los Angeles Lakers - Golden State Warriors karşılaşmalarıyla başlayacak.
🏀NBA MAÇ 2022-2023 SEZONU MAÇ TAKVİMİ
- NBA'de normal sezon 9 Nisan'da sona erecek.
- 11-14 Nisan tarihleri arasında Play-in maçları oynanacak.
- 15 Nisan'dan itibaren Play-off'lar başlayacak.
- Amerikan Basketbol Ligi'nin final serisi ise 1 Haziran'da başlayacak.