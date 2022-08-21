🏀NBA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | 2022-2023 NBA yeni sezon maçlarının tarihi belli oldu! İşte ilk karşılaşmalar...

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi için heyecanlı bekleyiş ve geri sayım devam ediyor. Basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlanan NBA 2022-2023 takvimi ve maçların başlangıç tarihlerine dair detaylar haberimizde...

🏀NBA 2022-2023 YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

NBA'de, 2022-2023'ün takvimine göre, yeni sezon 18 Ekim 2022'deki Philadelphia 76ers - Boston Celtics ve Los Angeles Lakers - Golden State Warriors karşılaşmalarıyla başlayacak.

🏀NBA MAÇ 2022-2023 SEZONU MAÇ TAKVİMİ