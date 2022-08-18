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BASKETBOL HABERLERİ | Fenerbahçe Ali Muhammed'e veda etti!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, 2016-2017 sezonu THY EuroLeague'i kazandığı kadrosunda yer alan ve basketbol kariyerini noktaladıktan sonra kulüp bünyesinde bireysel gelişim antrenörü ve altyapılar elçisi olarak çalışmış Ali Muhammed için veda mesajı yayınlandı. Mesajda, "Kulübümüze uzun yıllar boyunca sporcu olarak hizmet etmiş ve efsaneleşmiş, geçtiğimiz sezon başında ise Fenerbahçe Beko bünyesinde bireysel gelişim antrenörü ve altyapılar elçisi olarak çalışmış olan Ali Muhammed, kişisel nedenlerden ötürü yeni sezonda görevine devam edemeyecektir." ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 18:16 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 18:17
BASKETBOL HABERLERİ | Fenerbahçe Ali Muhammed'e veda etti!

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli erkek basketbol takımının eski oyuncularından Ali Muhammed'in yeni sezonda görevine devam etmeyeceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüze uzun yıllar boyunca sporcu olarak hizmet etmiş ve efsaneleşmiş, geçtiğimiz sezon başında ise Fenerbahçe Beko bünyesinde bireysel gelişim antrenörü ve altyapılar elçisi olarak çalışmış olan Ali Muhammed, kişisel nedenlerden ötürü yeni sezonda görevine devam edemeyecektir." denildi.

Ali Muhammed'in her zaman örnek bir figür olarak kalacağına yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sporcu olarak unutulmaz katkılar sağladığı Kulübümüzde idari ekip bünyesinde de kısa sürede fark yaratan hizmetler yapan, genç sporcularımızın her daim örnek almaya devam edeceği bir figür olan ve sonsuza dek Fenerbahçe Ailesi'nin bir parçası olarak kalacak Ali Muhammed'e tüm katkıları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sarı mirasımızın en değerli isimlerinden olan Ali Muhammed'i evimiz Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda her zaman en özel şekilde ağırlamaya devam edeceğiz."

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

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