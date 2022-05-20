Real Madrid - Anadolu Efes final maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Anadolu Efes maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen Turkish Airlines EuroLeague Final Four'un final maçında Anadolu Efes ile Real Madrid kozlarını paylaşacak ve nefes kesen maçın galibi şampiyon olacak. Anadolu Efes'in finaldeki rakibi Real Madrid, Barcelona'yı geride bırakırken; final maçında Efes'e karşı vereceği mücadelenin detayları haberimizde...

REAL MADRID - ANADOLU EFES FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Anadolu Efes Final Four final maçı TSİ 20:00'de başlayacak ve 21 Stark Arena'da oynanacak. Karşılaşma, beIN Sports 3 ve beIN Sports Haber'de canlı yayınlanacak.

POIRIER'DEN AÇIKLAMA

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Barcelona'yı geride bırakarak finalde Anadolu Efes'in rakibi olan Real Madrid'in yıldız oyuncusu Vincent Poirier, konuya dair açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes ile oynayacakları final maçına değinen Poirier, Anadolu Efes'in harika bir takım olduğunun altını çizerek "Olympiacos'a karşı harika bir maç çıkarttılar. Odaklanmalıyız, iyi hazırlanmalıyız. Bir savaşımız daha var" dedi.

MICIC'TEN AÇIKLAMA

Olympiakos maçından galibiyetle ayrılan Anadolu Efes'in yıldızlarından Micic yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Normal sezondaki maç gibiydi. Önceki şutları kaçırdım ama bu şutu sonunda attım. Şut girdi. Biz Shane ile birbirimizi kıskanmıyoruz. Bu şutu kimin attığının önemi yok. Son topta bir şey yapmam gerektiğini hissettim. Çok zor bir şuttu. Çok mutluyum. Finale çıkmak çok özeldi. Pire'de erken şut kullanmıştım son saniyelerde. O gün kaçmıştı. Bugün girdi."