Haberler Basketbol Real Madrid - Anadolu Efes final maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Anadolu Efes maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Madrid - Anadolu Efes final maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Anadolu Efes maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Olympiakos maçından galibiyetle ayrılarak büyük bir sevinç yaşatan Anadolu Efes'in rakibi, Barcelona'yı mağlup eden Real Madrid oldu. THY Euroleague 2022'nin final maçı için geri sayım başladı. Finaldeki temsilcimiz Anadolu Efes'in Real Madrid ile ne zaman karşılaşacağı araştırılmaya devam ederken; Real Madrid - Anadolu Efes Final Four finalinin ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler haberimizde...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 12:01 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 12:20
Real Madrid - Anadolu Efes final maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Anadolu Efes maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen Turkish Airlines EuroLeague Final Four'un final maçında Anadolu Efes ile Real Madrid kozlarını paylaşacak ve nefes kesen maçın galibi şampiyon olacak. Anadolu Efes'in finaldeki rakibi Real Madrid, Barcelona'yı geride bırakırken; final maçında Efes'e karşı vereceği mücadelenin detayları haberimizde...

REAL MADRID - ANADOLU EFES FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Anadolu Efes Final Four final maçı TSİ 20:00'de başlayacak ve 21 Stark Arena'da oynanacak. Karşılaşma, beIN Sports 3 ve beIN Sports Haber'de canlı yayınlanacak.

POIRIER'DEN AÇIKLAMA

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Barcelona'yı geride bırakarak finalde Anadolu Efes'in rakibi olan Real Madrid'in yıldız oyuncusu Vincent Poirier, konuya dair açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes ile oynayacakları final maçına değinen Poirier, Anadolu Efes'in harika bir takım olduğunun altını çizerek "Olympiacos'a karşı harika bir maç çıkarttılar. Odaklanmalıyız, iyi hazırlanmalıyız. Bir savaşımız daha var" dedi.

MICIC'TEN AÇIKLAMA

Olympiakos maçından galibiyetle ayrılan Anadolu Efes'in yıldızlarından Micic yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Normal sezondaki maç gibiydi. Önceki şutları kaçırdım ama bu şutu sonunda attım. Şut girdi. Biz Shane ile birbirimizi kıskanmıyoruz. Bu şutu kimin attığının önemi yok. Son topta bir şey yapmam gerektiğini hissettim. Çok zor bir şuttu. Çok mutluyum. Finale çıkmak çok özeldi. Pire'de erken şut kullanmıştım son saniyelerde. O gün kaçmıştı. Bugün girdi."

DİĞER
Anadolu Efes Real Madrid maçı hangi kanalda? Eurolegaue finali Anadolu Efes Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Masterchef Somer Sivrioğlu'nun restoranı bir anda çöktü! Enkazda bir diplomat öldü! Daha 3 ay olmuştu ama...
Şok eleştiri! "Aklı fikri parada olan..."
Olay sözler! "Böyle bir golün arkasına sığındı"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
REAL MADRID ANADOLU EFES FİNAL MAÇI CANLI İZLE
FIBA Avrupa kararını verdi! Rusya ve Belarus...
21 Mayıs 2022 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
Gram altın ne kadar? Çeyrek yarım tam altın fiyatları...
21 MAYIS DÜNYA SÜT GÜNÜ | 21-27 Mayıs Süt Haftası nedir, nasıl ortaya çıkmıştır? Sütün faydaları nelerdir, neye iyi gelir?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
REAL MADRID ANADOLU EFES FİNAL MAÇI CANLI İZLE REAL MADRID ANADOLU EFES FİNAL MAÇI CANLI İZLE 11:57
Yeni Malatyaspor-F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu! Yeni Malatyaspor-F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu! 11:50
Beşiktaş-Konyaspor maçının VAR'ı açıklandı! Beşiktaş-Konyaspor maçının VAR'ı açıklandı! 11:32
Fenerbahçe'de sağ beke sürpriz isim! Fenerbahçe'de sağ beke sürpriz isim! 11:31
O mevkiye takviye istedi! Favori... O mevkiye takviye istedi! Favori... 11:25
Beşiktaş'ta idari ve mali genel kurul tarihi belli oldu! Beşiktaş'ta idari ve mali genel kurul tarihi belli oldu! 11:14
Daha Eski
Reims - Nice maçı ne zaman? Reims - Nice maçı ne zaman? 10:58
PSG - Metz maçı ne zaman? PSG - Metz maçı ne zaman? 10:54
Nantes - Etienne maçı ne zaman? Nantes - Etienne maçı ne zaman? 10:49
Marsilya – Strasbourg maçı ne zaman? Marsilya – Strasbourg maçı ne zaman? 10:45
Şok eleştiri! "Aklı fikri parada olan..." Şok eleştiri! "Aklı fikri parada olan..." 10:42
Lorient – Troyes maçı ne zaman? Lorient – Troyes maçı ne zaman? 10:41