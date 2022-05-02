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ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off'a kalan takımlar belli oldu!

ING Basketbol Süper Ligi'nde son hafta öncesinde Fenerbahçe Beko normal sezonu lider bitirmeyi garantilerken, play-off'ta yer alacak 8 takım da belli oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 11:48
ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off'a kalan takımlar belli oldu!

ING Basketbol Süper Ligi'nde son hafta öncesinde Fenerbahçe Beko normal sezonu lider bitirmeyi garantilerken, play-off'ta yer alacak takımlar da belli oldu.

Fenerbahçe Beko'nun ardından Anadolu Efes'in ikinci bitirmeyi garantilediği normal sezonda Darüşşafaka, Gaziantep Basketbol, Galatasaray Nef, Bahçeşehir Koleji, Pınar Karşıyaka ve Frutti Extra Bursaspor'un play-off oynaması kesinleşti.

Ligde 6-7 Mayıs'ta oynanacak 30. hafta maçlarının ardından play-off eşleşmeleri belli olacak.

LİGE TUTUNMA MÜCADELESİ SON HAFTAYA KALDI

Düşme hattında ise HDI Sigorta Afyon Belediyesi'nin ardından Yukatel Merkezefendi Belediyesi veya Semt77 Yalovaspor'dan biri daha lige veda edecek.

Ligde son haftaya 13. sırada giren ve 8 galibiyeti bulunan Yukatel Merkezefendi Belediyesi, sezonu Bahçeşehir Koleji deplasmanında tamamlayacak. Son hafta öncesinde 7 galibiyeti olan Semt 77 Yalovaspor ise Anadolu Efes'e konuk olacak.

Semt77 Yalovaspor'un ligde kalması için son hafta kazanıp, Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nin kaybetmesi gerekiyor.

Rakiplerini 8 kez üstünlük sağlayan ve 21 defa yenilerek 37 puan elde eden Aliağa Petkimspor ise Semt77 Yalovaspor'un 29. haftada Bahçeşehir Koleji'ne yenilmesiyle son maçlar öncesinde lige tutundu.

SON HAFTA PROGRAMI

Ligde normal sezonun son haftasındaki maç programı şöyle:

6 Mayıs Cuma:

17.00 HDI Sigorta Afyon Belediyesi-TOFAŞ (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

19.30 Anadolu Efes-Semt77 Yalovaspor (Sinan Erdem)

19.30 Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi (Ülker Spor ve Etkinlik)

19.30 Aliağa Petkimspor-Beşiktaş Icrypex (ENKA)

7 Mayıs Cumartesi:

15.30 Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge)

19.00 Türk Telekom-Galatasaray Nef (Ankara)

19.00 Darüşşafaka-Pınar Karşıyaka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

19.00 Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)



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