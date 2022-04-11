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Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef maçı CANLI İZLE (Fenerbahçe-Galatasaray canlı skor)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef karşı karşıya geliyor. Dev derbi öncesi sarı-lacivertliler ezeli rakibini devirip liderliğini sürdürmek isterken; Aslan ise 3 maçlık galibiyet serisini sürdürme peşinde... Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçının CANLI SKOR takibi fotomac.com.tr adresinde...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 20:28 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 20:53
Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef maçı CANLI İZLE (Fenerbahçe-Galatasaray canlı skor)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef kozlarını paylaşıyor.

CANLI SKOR

2. ÇEYREK OYNANIYOR: F.BAHÇE BEKO 20-25 G.SARAY NEF

1. ÇEYREK SONUCU: F.BAHÇE BEKO 18-25 G.SARAY NEF

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadele öncesi Fenerbahçe Beko, 21 galibiyet ve 5 mağlubiyetle lider konumda bulunuyor. 16 galibiyet ve 10 mağlubiyeti bulunan Galatasaray Nef ise 6. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY NEF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçı 11 Nisan Pazartesi günü saat 20.30'da başladı ve Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanıyor.

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