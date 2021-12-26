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TOFAŞ - Galatasaray Nef: 77-88 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 14’üncü haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda TOFAŞ'ı 88-77 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 22:37
TOFAŞ - Galatasaray Nef: 77-88 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda TOFAŞ'ı 88-77 mağlup etti.

SALON: Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Osman Sinan İşgüder, Erhan Gürsel
TOFAŞ: Zubcic 16, Berk Uğurlu 10, Cruz 8, Cook 4, Muhsin Yaşar 11, Emre Tanışan, Shepherd 11, Yiğit Arslan 8, Simmons 9, Enis Kıvanç Çöl
GALATASARAY NEF: Bost 18, Trimble 8, Sadık Emir Kabaca 7, Purcell 23, Kravish 19, Rıdvan Öncel, Göksenin Köksal 2, Okben Ulubay, Blackshear 11, Canberk Kuş
1'İNCİ PERİYOT: 25-23
İLK YARI: 40-51
3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-63
5 FAUL: 34.05 Cook (TOFAŞ)

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