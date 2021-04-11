Son dakika spor haberi: Afyon Belediyespor'da 7 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da 7 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "HDI Sigorta Afyon Belediyespor sporcuları, teknik ve idari kadro için OGM Ormanspor maçı öncesi gerçekleştirilen Kovid-19 PCR testleri sonrasında yedi kişinin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan arkadaşlarımızın tedavisi ve izolasyon süreci başlamıştır." ifadesi yer aldı.