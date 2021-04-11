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Son dakika spor haberi: 'da 7 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı

Son dakika spor haberi: takımlarından 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. 7 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 10:53
Son dakika spor haberi: Afyon Belediyespor'da 7 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı

takımlarından 'da 7 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "HDI Sigorta sporcuları, teknik ve idari kadro için maçı öncesi gerçekleştirilen Kovid-19 PCR testleri sonrasında yedi kişinin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan arkadaşlarımızın tedavisi ve izolasyon süreci başlamıştır." ifadesi yer aldı.

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