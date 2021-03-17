Haberler Basketbol Hapoel Unet-Credit Holon - Pınar Karşıyaka: 63-72 (MAÇ SONUCU) | FIBA Şampiyonlar Ligi

-Credit Holon - : 63-72 (MAÇ SONUCU) |

Basketbol play-off turu I Grubu'nda , deplasmanda 'in -Credit Holon takımını 72-63 mağlup etti. ekibi böylece gruptaki üçüncü maçında ikinci galibiyetini elde etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 23:28
Hapoel Unet-Credit Holon - Pınar Karşıyaka: 63-72 (MAÇ SONUCU) | FIBA Şampiyonlar Ligi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu'nda Pınar Karşıyaka, deplasmanda İsrail'in Hapoel Unet-Credit Holon takımını 72-63 mağlup etti.

Holon Toto Arena'da oynanan maçın ilk periyodunu 16-8 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına 30-27 üstün girdi.

İkinci yarıda daha etkili bir oyun sergileyen Pınar Karşıyaka, üçüncü periyodunu 54-50 önde geçtiği karşılaşmadan 72-63 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka'da 24 sayı kaydeden Raymar Morgan, mücadelenin en skorer ismi oldu.

Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, gruptaki üçüncü maçında ikinci galibiyetini elde etti. Hapoel Unet-Credit Holon ise ilk yenilgisini yaşadı.

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