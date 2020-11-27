Fenerbahçe Beko Valencia Euroleague maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko ile Valencia Basket kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Valencia maçı 27 Kasım Cuma günü saat 20:45'te başlayacak ve mücadele beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE ALEX PEREZ ŞOKU!

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Alex Perez'in sakatlandığı duyuruldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Yeni transferimiz Alex Perez, 25 Kasım Çarşamba günü (dün) yapılan takım idmanımızda sakatlık yaşayarak antrenmanımızı yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. Takım Doktorumuz Ahmet Kulduk'un oyuncumuzun sağlık durumuyla ilgili açıklaması şu şekildedir: Sporcumuz, 25 Kasım Çarşamba günü (dün) yapılan takım idmanında sol baldır sakatlığı yaşamıştır. Oyuncumuzun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında gastrocnemius evre bir yaralanması tespit edilmiştir. Tedavi süreci başlatılan Alex Perez'in takım idmanlarına dahil olma süresinin yaklaşık iki hafta olmasını öngörüyoruz.