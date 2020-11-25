Haberler Basketbol Fenerbahçe Öznur Kablo Beşiktaş HDI Sigorta: 84 - 76 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: 84 - 76 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nin 10'uncu hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma sarı-lacivertlilerin 84-76 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 17:52
Fenerbahçe Öznur Kablo Beşiktaş HDI Sigorta: 84 - 76 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nin 10'uncu hafta mücadelesinde , 'yı 84-76 yendi.

Fenerbahçe Öznur Kablo, bu sonuçla ligde 10'da 10 yaparken bir maçı eksik olan Beşiktaş HDI Sigorta, 6'ncı yenilgisini yaşadı.

Öte yandan Fenerbahçe Öznur Kablo ile Beşiktaş HDI Sigorta, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mücadele öncesinde mesaj verdi. Fenerbahçe Öznur Kablo sayaya; " Tahammülümüz Yok", Beşiktaş HDI Sigorta ise "Kadına Şiddete Dur De" yazılı tişörtlerle çıktı.

SALON: Fenerbahçe Metro Enerji
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Kerem Yılmaz, Samet Erdoğan
FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Thomas 18, Tuğçe Canıtez 18, McBride 22, Zandalasini 9, Stokes 9, Sevgi Uzun 6, Olcay Çakır Turgut 2
BEŞİKTAŞ HDI SİGORTA: Salvadores 24, İrem Naz Topuz 11, Bradford 22, Melek Uzunoğlu 8, Elif Bayram 8, Melisa Korkmaz 3, Nur Sezen Yavuz,
1. PERİYOT: 13-22
DEVRE: 45-38
3. PERİYOT: 61-63

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