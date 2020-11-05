Pınar Karşıyaka'da corona virüsü kabusu! 7 isim pozitif

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 6 oyuncu ve 1 personelin yeni tip corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

5 Kasım Perşembe günü Basketbol A Takımımız, teknik ve idari kadromuz için Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen COVID-19 tanı testleri sonuçlanmış ve altı oyuncumuz ile bir teknik ekip personelimizin testleri pozitif çıkmıştır.

Tüm oyuncularımızın ve teknik ekip personelimizin izolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanmıştır.

Bu kapsamda ING Basketbol Ligi'ndeki maç takvimimiz ile ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu'nun kararı beklenmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

MAÇ ERTELENDİ!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji arasında oynanması planlanan karşılaşma ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pınar Karşıyaka'nın 6 oyuncusunda karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.

Müsabakanın, Basketbola Dönüş Protokolü'ne göre daha sonra oynanacağı ifade edildi.