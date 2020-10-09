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Euroleague'den corona kararı! hükmen galip

Euroleague , ev sahibi ekipte çıkan corona virüsü vakası sonrası ertelenen - maçıyla ilgili kararını verdi. Yapılan açıklamaya göre Bursaspor, hükmen 20-0 galip ilan edildi. Böylece yeşil-beyazlılar, 'taki ikinci maçında aldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 12:41 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 12:54
Euroleague'den corona kararı! Bursaspor hükmen galip

Ülkemizi 7DAYS 'ta temsil eden 'un 7 Ekim Çarşamba günü ile Slovenya'da yapacağı maç, ev sahibi ekipte çıkan corona virüsü vakası nedeniyle oynanamamıştı. Sloven temsilcisi takım halinde karantinaya alınırken, karşılaşmanın akıbeti ile ilgili son karar verildi.

Euroleague , mücadelenin temsilcimiz Bursaspor'un hükmen 20-0 galibiyetiyle tescil edilmesine karar verdi. Bu sonuçla beraber Bursaspor, EuroCup'ın 2. haftasında almış oldu.

EuroCup'ın yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

", Ljubljana ile Frutti Extra Bursaspor arasında 7 Ekim tarihinde oynanması planlanan mücadelenin, 20-0'lık skor ile Bursaspor galibiyetiyle tescil edilmesine karar vermiştir.

Disiplin Komitesi, bu kararı alırken 2020-21 sezonu için EuroLeague yönetiminin COVID-19 sebebiyle belirlediği protokole göre hareket etmiştir."

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