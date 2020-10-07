Haberler Basketbol Bursaspor'un Cedevita ile oynayacağı ULEB Avrupa Kupası maçı corona virüsü nedeniyle iptal edildi

Bursaspor'un Cedevita ile oynayacağı maçı corona virüsü nedeniyle iptal edildi

'un 'nın ikinci haftasında ile karşı karşıya geleceği maç, Slovenya ekibinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle karantinada olmasının ardından iptal edildi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 17:00
Bursaspor'un Cedevita ile oynayacağı ULEB Avrupa Kupası maçı corona virüsü nedeniyle iptal edildi

Organizasyondan yapılan açıklamada, D Grubu'nda ile arasında Stozice Spor Salonu'nda bu akşam TSİ 19.30'da başlaması gereken maçın, tüm Cedevita Olimpija kafilesinin pazar gününden bu yana karantina altında olması nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, tarafından yapılacak toplantıda alınacak kararın ardından maç sonucunun belirleneceği ifade edildi.

Konuk ekip Frutti Extra Bursaspor'un mücadeleyi hükmen kazanması bekleniyor.

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