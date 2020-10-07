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'nın çeyrek finalistleri belirlendi

'nden 16 takımın katılımıyla düzenlenen turnuvada, çeyrek finale yükselen ekipler belli oldu. Toplam 4 grupta 16 takımın mücadele verdiği organizasyonda gruplarında ilk iki sırayı alan ekipler çeyrek finale yükseldi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 09:29 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 10:31
Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nın çeyrek finalistleri belirlendi

'nda grup maçları sona erdi ve çeyrek finalistler belli oldu. Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, ekiplerinin katılımıyla 'de düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde 8 müsabaka oynandı. Toplam 4 grupta 16 takımın mücadele verdiği organizasyonda gruplarında ilk iki sırayı alan ekipler çeyrek finale yükseldi.

Oynanan maçlar sonucunda çeyrek final eşleşmeleri ve programı şöyle oldu:

8 EKİM PERŞEMBE:

13.00 Sigortam.Net-Global Connect Travel

15.15 Büyükşehir Belediyespor-Merkezefendi Belediyesi Basket

17.30 Bornova Belediyesi-Semt77 Yalovaspor

19.45 Büyükşehir Belediyespor-Ankara Anadolu Basket

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