Haberler Basketbol Pınar Karşıyaka'da corona virüsü bilinmezi!

'da corona virüsü bilinmezi!

7 Kasım Cumartesi günü evinde Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak olan 'da corona virüsü bilinmezi sürüyor. Hafta başında semptomlar nedeniyle takımdan birçok isime virüs testi uygulandı. Federasyonu'nun çıkan sonuçlara göre karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağı yönünde karar vereceği belirtildi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 15:21 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 16:03
Pınar Karşıyaka'da corona virüsü bilinmezi!

ING Süper Ligi'nin iddialı ekiplerinden , corona virüsü kabusu yaşıyor.

Takımda geçen hafta FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 'da Bilbao Basket deplasmanında oynanan maç sonrası Raymar Morgan'ın corona virüsü testi pozitif çıkarken bu hafta başında birçok isme daha gelişen hastalık semptomları sonrası test uygulandı.

Bazı oyuncuların testlerinin pozitif çıktığı, net pozitif vaka sayısı belli olduktan sonra Basketbol Federasyonu'nun cumartesi günü oynanması gereken Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji maçıyla ilgili karar vereceği öğrenildi.

TBF Sağlık Kurulu tarafından hazırlanan protokole göre bir takımda 6 oyuncudan fazla corona virüsü vakası görülürse o takımın maçı erteleniyor. Daha önce Türkiye Basketbol Ligi'ndeki bazı maçlar takımlardaki vakalar nedeniyle ertelenmişti.

BİZE ULAŞIN