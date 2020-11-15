Fener bırakmadı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Türk Telekom'u 82-81 mağlup ederek 8'de 8 yaptı. Maça ev sahibi etkili başladı ve ilk periyodu 21-15 üstün tamamladı. İkinci çeyreğe hızlı giren Fenerbahçe'de Ali Muhammed, Kenan ve Ahmet skoru 21- 21'de eşitlese de Türk Telekom soyunma odasına 43-36 önde girdi. Üçüncü çeyreğin bitimine 21 saniye kala Fenerbahçe 62-60 öne geçti ve bu skorla son çeyreğe geçildi.

SON 25 SANİYEDE

Son periyodun başlarında Dekker ve Wiltjer ile dış atışlardan etkili olan Ankara temsilcisi 33. dakikada 68-63 üstündü. Fenerbahçe bitime 35 saniye kala 78-79 öne geçti. 30 saniye kala Türk Telekom 81-79 öne geçti. Brown'ın üçlüğüyle Fenerbahçe 82-81 yaptı. Son anlarda sürekli teknik fauller yapıldı ve maçı Fenerbahçe kazandı.