Rakipsiz Anadolu Efes

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Bahçeşehir Koleji'ni konuk eden Anadolu Efes, rakibine şans tanımadı. Salondan 89-66 galip ayrılan lacivertbeyazlılar, ilk 4 maçından da zaferle ayrıldı. Maça hızlı başlayan Anadolu Efes, 7. dakikada 11 sayılık fark yakaladı: 18-7. Ev sahibi, 7 oyuncusunun skor yüküne katkı sağladığı ilk çeyreği 25-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Efes, soyunma odasına 50-32 üstün girdi. 3. periyotta bu kez konuk takım bulduğu sayılarla farkı indirdi. Son çeyreğe 65-55 girilirken, bu bölümde toparlanan Efes, Buğrahan ve Moerman'ın dış atışlardaki başarılı performansıyla farkı açtı ve salondan 23 sayılık farkla üstün ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi ise 20 sayıyla oynayan Buğrahan oldu.