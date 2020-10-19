ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Bahçeşehir Koleji'ni konuk eden Anadolu Efes, rakibine şans tanımadı. Salondan 89-66 galip ayrılan lacivertbeyazlılar, ilk 4 maçından da zaferle ayrıldı. Maça hızlı başlayan Anadolu Efes, 7. dakikada 11 sayılık fark yakaladı: 18-7. Ev sahibi, 7 oyuncusunun skor yüküne katkı sağladığı ilk çeyreği 25-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Efes, soyunma odasına 50-32 üstün girdi. 3. periyotta bu kez konuk takım bulduğu sayılarla farkı indirdi. Son çeyreğe 65-55 girilirken, bu bölümde toparlanan Efes, Buğrahan ve Moerman'ın dış atışlardaki başarılı performansıyla farkı açtı ve salondan 23 sayılık farkla üstün ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi ise 20 sayıyla oynayan Buğrahan oldu.
Rakipsiz Anadolu Efes
ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Bahçeşehir Koleji'ni konuk eden Anadolu Efes, rakibine şans tanımadı.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 06:50