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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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17 günde gönderildi

17 günde gönderildi

, 17 gün önce ettiği 'li oyuncu 'le yollarını ayırdı.

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, 17 gün önce ettiği 'li oyuncu 'le yollarını ayırdı. Yapılan açıklamada, "Hankins ile kulübümüzün yolları, oyuncunun yaşadığı sağlık problemleri sebebiyle karşılıklı anlaşma yoluyla ayrılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
  1. 22.8.2020
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