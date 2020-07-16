Simpson G.Antep’te - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
16 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Simpson G.Antep’te

Simpson G.Antep’te

Simpson G.Antep’te

Erkekler ekibi , 'li etti.

Erkekler ekibi , 'li etti. Geçen sezonu 'da Rasta Vechta'da geçiren 28 yaşındaki guard, 15.1 sayı, 3.5 ribaund, 1.6 asist istatistikleriyle tamamlamıştı.

  1. 16.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Simpson G.Antep’te haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA