MAÇ SONUCU | Darüşşafaka Tekfen 85-71 Galatasaray Doğa Sigorta - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
14 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri MAÇ SONUCU | Darüşşafaka Tekfen 85-71 Galatasaray Doğa Sigorta

MAÇ SONUCU | Tekfen 85-71 Doğa Sigorta

MAÇ SONUCU | Darüşşafaka Tekfen 85-71 Galatasaray Doğa Sigorta

Tekfen, Solgar Vitamin Kupası Dörtlü Finali'nde Doğa Sigorta'yı 85-71 mağlup ederek finale yükseldi. Darüşşafaka'nın finaldeki rakibi - maçının ardından belli olacak.

Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler yarı final müsabakasında Tekfen, Doğa Sigorta'yı 85-71 mağlup ederek finale yükseldi.

Birinci periyotta Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşmaya hızlı hücumlardan sayı üreterek başladı. Sarı kırmızılılar Göksenin Köksal ve Webster ile etkili olurken ilk periyodu Galatasaray Doğa Sigorta 20-13 önde tamamladı.

İkinci periyotta periyoda potasını iyi savunarak başlayan Darüşşafaka Tekfen, 20-20'lik eşitlik sağladı. 4 sayılık farkı koruyamayan Darüşşafaka Tekfen, 24-24 eşitlikte oyunu mola ile kesti. Devre arasına Galatasaray Doğa Sigorta'nın 38-37 üstünlüğüyle girildi.

Üçüncü periyotta Darüşşafaka Tekfen, Kartal Özmızrak'ın etkili oyunuyla bulduğu 8 sayı ile 56-50 öne geçti. Galatasaray Doğa Sigorta hücumda skor üretmekte zorlandı ve rakibinin sayılarına engel olmadı. Periyot 56-50 Darüşşafaka Tekfen'nin üstünlüğü ile tamamlandı.

Dördüncü periyotta ilk 1 dakikalık sürede sayı üretemeyen sarı kırmızılı ekip, rakibinin hücumlarına engel olmadı ve 61-50 geriye düştü. Göksenin Köksal ve Auguste ile sayı üreten Galatasaray Doğa Sigorta, savunmada Kartal Özmızrak'ı durduramayınca fark kapanmadı: 71-60. Kalan dakikalarda pota altı savunmasını iyi yapan Darüşşafaka Tekfen, hücumda hata yapmadı ve karşılaşmayı 85-71 galip tamamladı.

Bugün oynanacak - müsabakasının galibi, Türkiye Kupası finalinde Darüşşafaka Tekfen'in rakibi olacak.

Selçuk Ernak: Kupayı kazanamazsak finalde olmanın bir esprisi yok

SALON:

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Ramirez 2, Sinan Güler 8, Erkan Veyseloğlu 2, Hamilton 8, Jones 8, Kartal Özmızrak 25, Berk Demir 8, Doğuş Özdemiroğlu 13, Colson 11, Mahir Ağva

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 14, Harrison 15, Poythress 7, Auguste 11, Göksenin Köksal 15, Hasan Emir Gökalp 2, Can Korkmaz 4, Ege Arar, Ayberk Olmaz 3

1'İNCİ PERİYOT: 13-20

İLK YARI: 37-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-50

5 FAUL: 39.46 Johnathan Hamilton (Darüşşafaka Tekfen)

  1. 14.02.2020
  2. Güncelleme: 14.02.2020 20:04
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MAÇ SONUCU | Darüşşafaka Tekfen 85-71 Galatasaray Doğa Sigorta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN