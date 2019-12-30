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30 Aralık 2019, Pazartesi
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Bursa hayat buldu

Bursa hayat buldu

Basketbol Süper Ligi’nde Afyon Belediye’yi konuk eden Bursaspor, salondan 90-81’lik zaferle ayrıldı. Geçtiğimiz hafta G.Saray’a mağlup olan yeşil-beyazlılar, bu maçla nefes aldı. 7. galibiyetini alan Bursaspor’da, Christohper Jones ve Gian Clavell 19’ar sayıyla önemli bir katkı sağladı.

Basketbol Süper Ligi'nde Afyon Belediye'yi konuk eden Bursaspor, salondan 90-81'lik zaferle ayrıldı. Geçtiğimiz hafta G.Saray'a mağlup olan yeşil-beyazlılar, bu maçla nefes aldı. 7. galibiyetini alan Bursaspor'da, Christohper Jones ve Gian Clavell 19'ar sayıyla önemli bir katkı sağladı.
  1. 30.12.2019
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