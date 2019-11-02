Beşiktaş potada kayıp! Beşiktaş Sompo Sigorta: 84 - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 87 - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
02 Kasım 2019, Cumartesi
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Beşiktaş potada kayıp!

Beşiktaş potada kayıp!

ING Süper Ligi'nde 6. haftanın açılış maçında Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda 'yı 87-84 yendi.

Bu sonuçla konuk ekip, ligdeki ilk galibiyetini aldı. Ev sahibi takım ise dördüncü kez mağlup oldu.

Mücadelenin karşılıklı basketlere sahne olurken Büyükçekmece , ilk çeyreği 19-17 önde tamamladı.

İkinci periyot başa baş bir oyunla geçilirken konuk ekip çeyreğin sonuna doğru karşısında farkı 11 sayıya çıkardı: 37-48. Siyah-beyazlılar, Burak Can Yıldızlı ile sayılar bulsa da Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol devreye 48-41 üstün girdi.

İkinci yarıya ev sahibi takım daha iyi bir başlangıç yaptı. Siyah-beyazlılar, 24. dakikada beraberliği yakaladı: 52-52. Çeyreğin son bölümlerinde üstünlük sık sık el değiştirirken konuk ekip Eldridge'in üç sayılık basketiyle final periyoduna 62-60 önde gitti.

Son çeyrekte üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, bitime 1,5 dakika kala 80-79 üstünlük yakaladı. Son bölümleri serbest atışlarla geçilen karşılaşmada Hayes ile çizgide hata yapmayan konuk ekip, son 11 saniyeye 87-84 üstün girdi. Beşiktaş Sompo Sigorta, son hücumda McKissic ile dış atıştan isabet bulamayınca Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşılaşmayı 87-84 kazandı.

  1. 02.11.2019
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