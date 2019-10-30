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30 Ekim 2019, Çarşamba
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’de dev kapışma

İsrail’de dev kapışma

'ndeki temsilcimiz , bugün Maccabi'ye kozlarını paylaşacak. Geride kalan 4 haftada 3 yenilgi, 1 galibiyet alan sarı-lacivertliler, ekibine konuk olacak. beIN 'den yayınlanacak maç saat 22.05'te başlayacak. Bu arada F.Bahçe, Avrupa'da 514. sınavına çıkacak.

'ndeki temsilcimiz , bugün Maccabi'ye kozlarını paylaşacak. Geride kalan 4 haftada 3 yenilgi, 1 galibiyet alan sarı-lacivertliler, ekibine konuk olacak. beIN 'den yayınlanacak maç saat 22.05'te başlayacak. Bu arada F.Bahçe, Avrupa'da 514. sınavına çıkacak.

  1. 30.10.2019
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