İsrail’de dev kapışma
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, bugün Maccabi'ye kozlarını paylaşacak. Geride kalan 4 haftada 3 yenilgi, 1 galibiyet alan sarı-lacivertliler, İsrail ekibine konuk olacak. beIN Sports Haber'den yayınlanacak maç saat 22.05'te başlayacak. Bu arada F.Bahçe, Avrupa'da 514. sınavına çıkacak.
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, bugün Maccabi'ye kozlarını paylaşacak. Geride kalan 4 haftada 3 yenilgi, 1 galibiyet alan sarı-lacivertliler, İsrail ekibine konuk olacak. beIN Sports Haber'den yayınlanacak maç saat 22.05'te başlayacak. Bu arada F.Bahçe, Avrupa'da 514. sınavına çıkacak.
- 30.10.2019
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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