Shane Larkin Anadolu Efes'te kaldı - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Shane Larkin Anadolu Efes'te kaldı

'te kaldı

Shane Larkin Anadolu Efes'te kaldı

, geçtiğimiz sezon başında NBA'den transfer ettiği ABD'li basketbolcu 'in sözleşmesini 1+1 yıllık uzattı. Geçtiğimiz sezon Anadolu Efes'in başarılı bir sezon geçirmesinde büyük katkısı olan yıldız basketbolcu Shane Larkin takımda kaldı.

Bu sene de iddialı olmak isteyen Efes, Larkin'in sözleşmesini 1+1 yıllık uzatıldığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, " önümüzdeki sene 'te" ifadeleri kullanıldı.

27 yaşındaki basketbolcu, Euroleague'de geride kalan sezonda Efes forması ile 35 maça çıktı ve 12.5 sayı, 3.1 asist ve 2.2 ribaund ortalamaları ile mücadele etti.

Larkin, Tahincioğlu 'nde ise 24 karşılaşmada 15.1 sayı, 4.5 asist ve 2.8 ribaund ortalamaları ile takımını sırtladı. Yıldız oyuncu, final serisinde gösterdiği performansla da MVP (En değerli oyuncu) seçilmişti.

Shane Larkin, Efes ile 2018-2019 sezonunda Basketbol Süper Ligi ve 'nda şampiyonluk yaşarken, Euroleague de final oynama başarısı gösterdi.

Geçtiğimiz sezonki kadrosunu koruyan büyük ölçüde koruyan lacivert-beyazlılar, kadrosuna Alec Peters ve Tolga Geçim'i dahil etmişti.

  1. 24.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Shane Larkin Anadolu Efes'te kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN