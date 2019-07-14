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14 Temmuz 2019, Pazar
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Olimpia Milano ile anlaştı

Olimpia Milano Aaron White ile anlaştı

ekiplerinden AX , bu sezonki ilk transferini 'ta forma giyen 'li basketbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak yaptı.

Yeni sezon için takım başına deneyimli başantrenör Ettore Messina'yı getiren İtalyan ekibi AX , ilk transferi de gerçekleştirdi.

THY Euroleague'de başarılı olmak isteyen İtalyanlar, son olarak 'ta forma giyen 'li basketbolcu ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, White ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

26 yaşındaki basketbolcu, Zalgiris ile geçtiğimiz sezon Euroleague'de 8.2 sayı ve 4.2 ribaund ortalamaları ile oynadı. White kariyerinde daha önce de Telekom Baskets Bonn ve Zenit Saint Petersburg formalarını giymişti.

  1. 14.07.2019
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