Olimpia Milano Aaron White ile anlaştı
İtalya ekiplerinden AX Armani Exchange Olimpia Milano, bu sezonki ilk transferini Zalgiris Kaunas'ta forma giyen ABD'li basketbolcu Aaron White ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak yaptı.
Yeni sezon için takım başına deneyimli başantrenör Ettore Messina'yı getiren İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milano, ilk transferi de gerçekleştirdi.
THY Euroleague'de başarılı olmak isteyen İtalyanlar, son olarak Zalgiris Kaunas'ta forma giyen ABD'li basketbolcu Aaron White ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, White ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
26 yaşındaki basketbolcu, Zalgiris ile geçtiğimiz sezon Euroleague'de 8.2 sayı ve 4.2 ribaund ortalamaları ile oynadı. White kariyerinde daha önce de Telekom Baskets Bonn ve Zenit Saint Petersburg formalarını giymişti.
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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