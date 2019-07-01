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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Celtics'e transferini doğruladı

Kemba Walker Celtics'e transferini doğruladı

Amerikan 'nde () forması giyen all-star oyuncu , ile anlaştığını doğruladı.

Amerikan 'nde () forması giyen all-star oyuncu , ile anlaştığını doğruladı.

Charlotte Hornets ile sözleşmesi sona eren Walker, profesyonel sporcuların kullandığı sosyal medya platformu The Players' Tribune üzerinden Boston Celtics ile anlaştığını duyurdu.

29 yaşındaki oyun kurucu, her şeyini Charlotte'a borçlu olduğunu belirterek, taraftarlar ve kulübün büyük hissedarı 'a teşekkür etti.

Üç kez all-star seçilen Walker, "Boston eylülde görüşürüz. Hazırım. Haydi yapalım şu işi." ifadelerini kullandı.

Hornets'ın 2011 NBA Draftı'nda 9. sıradan seçtiği Walker, 8 sezonluk kariyerinde 19,8 sayı ve 5,5 asist ortalamalarıyla oynuyor.

  1. 02.07.2019
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