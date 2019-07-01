Kemba Walker Celtics'e transferini doğruladı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Charlotte Hornets forması giyen all-star oyuncu Kemba Walker, Boston Celtics ile anlaştığını doğruladı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Charlotte Hornets forması giyen all-star oyuncu Kemba Walker, Boston Celtics ile anlaştığını doğruladı.
Charlotte Hornets ile sözleşmesi sona eren Walker, profesyonel sporcuların kullandığı sosyal medya platformu The Players' Tribune üzerinden Boston Celtics ile anlaştığını duyurdu.
29 yaşındaki oyun kurucu, her şeyini Charlotte'a borçlu olduğunu belirterek, taraftarlar ve kulübün büyük hissedarı Michael Jordan'a teşekkür etti.
Üç kez all-star seçilen Walker, "Boston eylülde görüşürüz. Hazırım. Haydi yapalım şu işi." ifadelerini kullandı.
Hornets'ın 2011 NBA Draftı'nda 9. sıradan seçtiği Walker, 8 sezonluk kariyerinde 19,8 sayı ve 5,5 asist ortalamalarıyla oynuyor.
- 02.07.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Kemba Walker Celtics'e transferini doğruladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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