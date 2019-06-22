Anadolu Efes'ten Motum'a veda
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes, Avustralyalı oyuncusu Brock Motum için veda mesajı yayımladı. Efes mesajında yeni takımında başarılar diledi.
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Tüm emeklerin ve mücadeleci karakterin için teşekkürler Brock! Yeni takımında başarılar." ifadeleri kullanıldı.
İki sezon boyunca Anadolu Efes forması giyen 28 yaşındaki Motum ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu Efes'te inanılmaz bir sezon geçirdik. Bu sezon sadece oyuncular değil bizi her zaman destekleyen taraftarlar için de özeldi. Sezonu harika anılarla şampiyon tamamlamak müthiş bir duygu. Herkese teşekkürler." değerlendirmesinde bulundu.
İspanya'nın Valencia takımıyla anlaşması beklenen Motum, lacivert-beyazlı forma ile birer kez lig, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.
- 22.06.2019
-
Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
-
Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
-
Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
Anadolu Efes'ten Motum'a veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.