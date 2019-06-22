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22 Haziran 2019, Cumartesi
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'ten Motum'a veda

Anadolu Efes'ten Motum'a veda

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan , Avustralyalı oyuncusu Brock Motum için veda mesajı yayımladı. Efes mesajında yeni takımında başarılar diledi.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Tüm emeklerin ve mücadeleci karakterin için teşekkürler Brock! Yeni takımında başarılar." ifadeleri kullanıldı.

İki sezon boyunca forması giyen 28 yaşındaki Motum ise hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu Efes'te inanılmaz bir sezon geçirdik. Bu sezon sadece oyuncular değil bizi her zaman destekleyen taraftarlar için de özeldi. Sezonu harika anılarla şampiyon tamamlamak müthiş bir duygu. Herkese teşekkürler." değerlendirmesinde bulundu.

'nın takımıyla anlaşması beklenen Motum, lacivert-beyazlı forma ile birer kez lig, ve şampiyonlukları yaşadı.

  1. 22.06.2019
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