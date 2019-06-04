Fenerbahçe seriyi 2-0'a getirdi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği TOFAŞ'ı 68-64 yenerek seride 2-0 öne geçti. Tofaş karşısında 2’de 2 yapan sarı-lacivertliler finale çok yaklaştı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği TOFAŞ'ı 68-64 yenerek seride 2-0 öne geçti. Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serinin üçüncü karşılaşması Perşembe günü TOFAŞ'ın ev sahipliğinde oynanacak.
- 4.6.2019
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
Yorum
10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
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yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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Fortounis’e 18 milyon euro
Toplam 1
Yorum
ozi fiko 2 milyon vermiştir
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