Fenerbahçe seriyi 2-0'a getirdi
04 Haziran 2019, Salı
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seriyi 'a getirdi

Fenerbahçe seriyi 2-0'a getirdi

play-off yarı final ikinci maçında Beko, konuk ettiği 'ı 68-64 yenerek seride öne geçti. Tofaş karşısında 2’de 2 yapan sarı-lacivertliler finale çok yaklaştı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Beko, konuk ettiği 'ı 68-64 yenerek seride öne geçti. Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serinin üçüncü karşılaşması Perşembe günü TOFAŞ'ın ev sahipliğinde oynanacak.

  1. 4.6.2019
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