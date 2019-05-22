Finalist sahnede – Fotomaç – 22 Mayıs 2019
22 Mayıs 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Finalist sahnede

Finalist sahnede

Finalist sahnede

Tahincioğlu playoff çeyrek finalinde bugün finalisti A.Efes, Banvit’i konuk edecek.

3 maç üzerinden oynanacak çeyrek finalde, 2 galibiyet alan takımın yarı finale adını yazdıracağı karşılaşma saat 20.15'ten itibaren Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HEDEF ŞAMPİYONLUK
'nde final oynayan Anadolu Efes'in başantrenörü , hedeflerinin 'nde şampiyonluk olduğunu vurguladı. Ataman, "Bu sene, tüm basketbol otoritelerinin de takdirini kazanan müthiş bir sezon ve geçirdik. Artık hedefimiz lig şampiyonluğu" diye konuştu.

  1. 22.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Finalist sahnede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN