Finalist sahnede
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek finalinde bugün THY Avrupa Ligi finalisti A.Efes, Banvit’i konuk edecek.
3 maç üzerinden oynanacak çeyrek finalde, 2 galibiyet alan takımın yarı finale adını yazdıracağı karşılaşma saat 20.15'ten itibaren TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
HEDEF ŞAMPİYONLUK
THY Avrupa Ligi'nde final oynayan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, hedeflerinin Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk olduğunu vurguladı. Ataman, "Bu sene, tüm basketbol otoritelerinin de takdirini kazanan müthiş bir sezon ve Dörtlü Final geçirdik. Artık hedefimiz lig şampiyonluğu" diye konuştu.
- 22.5.2019
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Fransa Milli Takımı'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
arif biz de gençlerimizle çıkalım ne olursa olsun yusuf abdulkadirler falan
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
Her zaman Ersun berkeye şans vermez ..yaşlılarla gider Ersun
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
FB.trftr. Berke Özer i mundar etmeyin..bırakın Fatih Terim'in eline milli takım kaleci kazansın.
Finalist sahnede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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