Finalist sahnede

3 maç üzerinden oynanacak çeyrek finalde, 2 galibiyet alan takımın yarı finale adını yazdıracağı karşılaşma saat 20.15'ten itibaren TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



HEDEF ŞAMPİYONLUK

THY Avrupa Ligi'nde final oynayan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, hedeflerinin Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk olduğunu vurguladı. Ataman, "Bu sene, tüm basketbol otoritelerinin de takdirini kazanan müthiş bir sezon ve Dörtlü Final geçirdik. Artık hedefimiz lig şampiyonluğu" diye konuştu.