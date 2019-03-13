THY Euroleague'de 26. hafta heyecanı
13 Mart 2019, Çarşamba
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Euroleague'de 26. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 26. hafta heyecanı

Euroleague'in 26. haftasında sahasında, ile ise deplasmanda mücadele edecek.

Euroleague'de 26. hafta heyecanı yarın ve Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Khimki Moskova, 'i ağırlayacak. , İsrail deplasmanında Maccabi FOX ile mücadele edecekken, da İspanyol ekibi 'ya konuk olacak. ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bir başka İspanyol ekibi Barcelona ile oynayacak.
THY Euroleague'de 26. hafta programı TSİ şöyle:

Yarın
20.00 BC Khimki Moskova - Real Madrid
21.00 -
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Anadolu Efes
22.45 EA7 Olimpia Milano - Olympiakos
23.30 Gran Canaria - Darüşşafaka Tekfen

15 Mart Cuma
20.00 CSKA Moskova - Panathinaikos
20.45 Fenerbahçe Beko - FC Barcelona Lassa
22.30 Saski Baskonia SAD - Buducnost Podgorica

  1. 13.03.2019
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