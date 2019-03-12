Pınar Karşıyaka'da hedef çeyrek final
12 Mart 2019, Salı
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'da hedef

Basketbol Erkekler FIBA son 16 turu rövanş maçında , yarın temsilcisi Ventspils'i ağırlayacak.

Karşıyaka Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Deplasmandaki ilk maçta rakibine 78-76 yenilen yeşil-kırmızılı ekibin, turu geçmek için en az 3 sayı farkla kazanması gerekiyor.

Tur atlayacak takım, çeyrek finalde Dinamo Sassari ()-ZZ Leiden () eşlemesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa'da 205. randevu
Ventspils önünde Avrupa kupalarındaki 205. maçına çıkacak , geride kalan 204 karşılaşmada 104 galibiyet, 99 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Bu maçlarda 16 bin 127 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 15 bin 911 sayı gördü.

  1. 12.03.2019
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