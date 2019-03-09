İzmit Belediye'den büyük fark!
09 Mart 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri İzmit Belediye'den büyük fark!

İzmit Belediye'den büyük fark!

İzmit Belediye'den büyük fark!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta karşılaşmasında , ekibi Canik Belediyespor'u 51 sayı farkla 137-86 yendi.

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Abdullah İlik, Hande Öztürk

: Gizem Yavuz 14, Marina Baş 17, Melike Bakırcıoğlu 21, Sina Ülbe 8, Melek Yusufoğlu 18, White 11, Hart 15, Ferda Yıldız 9, Emel Sığırcı 24

Canik Belediyespor: Betül Kutlu 6, 32, Dilara Tongar 17, Deniz Çolakoğlu 7, Candide Öztürk 18, İrem Yılmaz, 6, Ceyda Sinem Sarı, İrem Gökçe Atasayar

1. Periyot: 33-12

Devre: 72-39

3. Periyot: 105-55

  1. 09.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmit Belediye'den büyük fark! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN