İzmit Belediye'den büyük fark!
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta karşılaşmasında İzmit Belediyespor, Samsun ekibi Canik Belediyespor'u 51 sayı farkla 137-86 yendi.
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Abdullah İlik, Hande Öztürk
İzmit Belediyespor: Gizem Yavuz 14, Marina Baş 17, Melike Bakırcıoğlu 21, Sina Ülbe 8, Melek Yusufoğlu 18, White 11, Hart 15, Ferda Yıldız 9, Emel Sığırcı 24
Canik Belediyespor: Betül Kutlu 6, Gülşah Duman 32, Dilara Tongar 17, Deniz Çolakoğlu 7, Candide Öztürk 18, İrem Yılmaz, Neslihan Demir 6, Ceyda Sinem Sarı, İrem Gökçe Atasayar
1. Periyot: 33-12
Devre: 72-39
3. Periyot: 105-55
- 09.03.2019
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