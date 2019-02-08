Stevan Jelovac Gaziantep Basketbol'da
Gaziantep Basketbol, Sırp basketbolcu Stevan Jelovac'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
Gaziantep Basketbol Takımı, 1989 doğumlu Sırbistan asıllı, 2.08 boyundaki Stevan Jelovac ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Gaziantep Basketbol'a transferi öncesinde Alman ekibi Brosa Basket forması giyen Jelovac, bu sezon süre aldığı 16 maçta 19.4 dakikada 11.9 sayı, 4.2 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.
Stevan Jelovac, 2010-2011'de Kızıl Yıldız (Sırbistan), 2011-2012'de Antalya Büyükşehir (Türkiye), 2012-2013'de Juve Caserta (İtalya), 2013-2014'de Rytas Vilnius (Litnavya), 2014-2017 arası Zaragoza (İspanya), 2017-2018'de ise Nizhny Novgorod (Rusya) formaları giydi.
- 8.2.2019 18:45
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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