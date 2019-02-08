Stevan Jelovac Gaziantep Basketbol'da
08 Şubat 2019, Cuma
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Stevan Jelovac 'da

Stevan Jelovac Gaziantep Basketbol'da

, Sırp basketbolcu Stevan Jelovac'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Takımı, 1989 doğumlu asıllı, 2.08 boyundaki Stevan Jelovac ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Basketbol'a transferi öncesinde Alman ekibi Brosa Basket forması giyen Jelovac, bu sezon süre aldığı 16 maçta 19.4 dakikada 11.9 sayı, 4.2 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

Stevan Jelovac, 2010-2011'de Kızıl Yıldız (Sırbistan), 2011-2012'de Büyükşehir (), 2012-2013'de Juve Caserta (), 2013-2014'de Rytas Vilnius (Litnavya), 2014-2017 arası Zaragoza (), 2017-2018'de ise Nizhny Novgorod () formaları giydi.

  1. 8.2.2019 18:45
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